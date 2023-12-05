Bankacılar hesapladı: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri zirvede

Bankacıların hesaplamalarına göre, Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 140 milyar doları aşarak yeni tarihi zirvesine çıktı.

Reuters
Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:11
Bankacılar hesapladı: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri zirvede
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Hesaplamalarına başvurulan beş bankacı 24 Kasım ile biten hafta 136.5 milyar dolar olarak açıklanan toplam rezervlerin geçen hafta 3.5-3.8 milyar dolar arttığını hesapladı.

TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi Haziran ayından bugüne devam ediyor.

İlgili veriler TCMB analitik bilanço verilerinden ve öncü göstergelerden hesaplanabiliyor. Resmi veriler perşembe günü 14:30'da açıklanacak.

TCMB hesaplanan rezerv verisine ilişkin yorum yapmadı.


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