Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara hesapladı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:13

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:13

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranını bekliyor.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara da asgari ücrete yapılacak zam beklentisini açıkladı.

TEK ZAM BEKLENTİSİ

Türk-İş tarafından paylaşılan açlık sınırı grafiğine yer veren Kara, geçmiş yıllarda söz konusu rakamlar ile asgari ücret arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik paylaştı.

Kara, bu doğrultuda yeni yılda asgari ücrete yapılması beklenen zammın yüzde 40 olduğunu belirtti.

Halihazırda 11 bin 402 lira olan asgari ücretin, yapılacak yüzde 40'lık zamla doğrudan 16 bin liraya tamamlanacağı yönünde beklentisini belirten Kara, 2024 yılında asgari ücrete tek bir zam yapılacağının açıklandığını vurguladı.





Asgari ücretin %40 artışla nette 16.000 TL civarına yükseleceğini tahmin ediyorum (bu bir temenni değil tahmindir).

Hesabı yaparken TÜRK-İŞ açlık endeksinin Aralık-Şubat döneminde %14 artacağını ve asgari ücretin Şubat 2024 tahmini açlık fiyat endeksine eşitleneceğini varsaydım. pic.twitter.com/5RPBwWXXsW — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 28, 2023

ADİL DEĞERİNİ AÇIKLADI

Hakan Kara asgari ücrette adil değerin 17 bin 500 lira olması gerektiğini belirtti.

Merkez Bankası eski Başekonomist, asgari ücrete ilişkin yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Ücret artış sıklığının tekrar yılda bire indirilmesi durumunda, TCMB’nin %36 enflasyon tahminini dahi esas alırsak: 2024'te ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücret 17.500 TL (%53,5 artış)" ifadelerini kullandı.

Ücret artış sıklığının tekrar yılda bire indirilmesi durumunda, TCMB’nin %36 enflasyon tahminini dahi esas alırsak:

2024'te ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücret 17.500 TL (%53,5 artış). pic.twitter.com/eyzROyAwrj — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 2, 2023

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirecek.