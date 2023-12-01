Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:29

Güncelleme: 01.12.2023 - 09:29

1 Aralık tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti açıklandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre;

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75 olarak tespit edildi.

1 Kasım 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 35,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 36,75 olarak uygulanıyordu.

Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İSKONTO FAİZ ORANI NE DEMEK?

İskonto, satıcı tarafından müşteriye sunulan bir indirim türüdür ve genellikle peşin ödeme veya erken ödeme avantajlarından yararlanmak amacıyla uygulanır.