Bankacılar: KKM baskısı sürüyor, piyasalarda değişim yok

Yayınlanma: 10.07.2023 - 12:17

Güncelleme: 10.07.2023 - 13:02

Seçim sonrası ekonomi yönetiminin değişmesi, piyasalarsa beklentiyi artırmıştı. Ancak hem Merkez Bankası’nın faiz hamlesi hem de diğer düzenlemelerin geri çekilmesinde yavaş davranılması, hayal kırıklığı yarattı.

Merkez Bankası verileri özel bankaların ticari kredilerde kurumsal kredi kartları hariç ve 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış büyümesinin 19 Şubat 2021'deki yüzde 5,22 küçülmenin ardından ilk kez 27 Haziran haftasında yüzde 5,11 küçüldüğünü ortaya koydu. En son negatif büyüme ise yüzde 0,04 ile 21 Mayıs 2021 haftasında görülmüştü. Böylece özel bankalar ticari kredilerde 25 ayın ardından ilk kez küçülmüş oldu.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan bankacılık sektörü kaynakları da yeni yönetime rağmen piyasalarda çok fazla bir değişimin olmadığını vurguladı.

Bankacılık sektörü kaynakları TL mevduat faizlerinde gevşeme olsa da kur korumalı mevduat baskısının devam ettiğini, krediye erişim sıkıntısının sürdüğünü anlattı.