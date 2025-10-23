Bankacılık devinden altın tahmini: Fiyatlar iki kat artabilir!

JPMorgan stratejistleri, yatırımcı ilgisinin önümüzdeki üç yıl içinde altın fiyatlarını önemli ölçüde artırabileceğini öngördü. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senetlerindeki risklere karşı güvenli liman olarak altına yöneldiğini ifade etti.

Stratejistler, son dönemdeki sert düşüşün perakende yatırımcılardan değil, vadeli işlem pozisyonlarında kâr satışı yapan algoritmik fonlardan kaynaklandığını belirtti. Ancak yatırımcıların altın fonlarına ilgisinin “momentumdan ziyade stratejik çeşitlendirme” amacı taşıdığına dikkat çekildi.

FİYATLAR İKİ KAT ARTABİLİR

JPMorgan, bankacılık dışı yatırımcıların portföylerinde altına ayırdığı payın artabileceğini, bu durumun da fiyatları yukarı taşıyabileceğini değerlendirdi. Uzmanlara göre yatırımcılar uzun vadeli tahviller yerine altını riskten korunma aracı olarak tercih etmeyi sürdürürse, altın fiyatlarında iki katına varan bir yükseliş görülebilir.

Stratejistler, küresel piyasalarda hisse senetleri, tahviller ve nakit varlıkların önümüzdeki dönemde hızla büyüyeceğini, hisse senedi paylarının da önceki rekor seviyelere yaklaşabileceğini tahmin ediyor.

GOLDMAN SACHS DA YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Goldman Sachs ise altın için 2026 yılı sonu fiyat hedefini ons başına 4 bin 900 dolar olarak korudu. Banka, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların artan talebinin altın fiyatlarında yukarı yönlü riskleri desteklemeye devam ettiğini bildirdi.