Bankacılık kârı 2024 yılında yüzde 9 artarak 583 milyar TL'yi geçti

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:04

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:04

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kasım ayı sektör verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında bankaların net kârı 67,5 milyar TL olarak kaydedildi. Bir önceki ayda bu rakam 55,2 milyar TL seviyesindeydi. Yılın ilk 11 ayında ise bankaların toplam net kârı yüzde 9 artarak 583,1 milyar TL’ye ulaştı.

AKTİF BÜYÜKLÜK 31,1 TRİLYON TL’YE YÜKSELDİ

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, kasım ayında 31 trilyon 160 milyar TL’ye ulaştı. Bu, 2024 sonuna göre 7 trilyon TL artış anlamına geliyor. Kasım ayında kredilerin toplam değeri 15 trilyon TL olarak gerçekleşti. Menkul değerler ise 5 trilyon TL’ye çıktı.

MEVDUAT VE ÖZKAYNAKLAR ARTTI

Sektörün kaynakları arasında en büyük paya sahip olan mevduat, 2023 yılı sonuna göre yüzde 22,4 artarak 18 trilyon TL’ye ulaşırken, özkaynaklar ise yüzde 27,7 oranında artarak 2 trilyon 749 milyar TL seviyesine çıktı. Bankaların sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 18,29’a yükseldi.