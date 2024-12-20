BDDK'dan ticari kredilerde büyük değişiklik: Risk ağırlığı düştü!
BDDK, ticari kredilerde risk ağırlığını yüzde 20-100 aralığına çekti, sermaye yeterliliği için döviz kuru güncellendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ticari kredilerde risk ağırlığını düşürerek bankaların sermaye yeterlilik hesaplamalarında önemli değişiklikler yaptı.
RİSK AĞIRLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ
BDDK'nın yeni düzenlemesine göre, ticari kredilerdeki risk ağırlığı yüzde 200’den yüzde 20-100 aralığına indirildi. Bu oran, şirketlerin kredi notlarına göre belirlenecek. Kredi notu yüksek olan şirketler için risk ağırlığı yüzde 20’ye kadar düşerken, kredi notu düşük veya kredi notu olmayan şirketler için bu oran yüzde 100 olarak uygulanacak.
STOK KREDİLER DE KAPSAMDA
Düzenleme, halihazırda kullanılan ticari kredileri de kapsıyor. Ticari krediler, şirketlerin kredi derecesine bağlı olarak yüzde 20, yüzde 50 veya yüzde 100 risk ağırlığıyla değerlendirilecek.
MEVCUT UYGULAMA DEĞİŞTİ
Mayıs 2022’den bu yana, KOBİ kredileri, tarım kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bunların iştiraklerine kullandırılan krediler hariç ticari nakdi kredilere yüzde 200 risk ağırlığı uygulanıyordu. Bu uygulama, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında daha ihtiyatlı bir yaklaşım sunuyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran, yönetmelikte öngörülen seviyelere çekildi.
SERMAYE YETERLİLİĞİ HESAPLAMASINDA GÜNCELLEME
BDDK, bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesaplanmasında kullanılan döviz kurunu da güncelledi. Daha önce Haziran 2023 kuruyla hesaplanan yabancı para kalemleri, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere Haziran 2024'te 32,83 TL olarak belirlenen döviz kuru üzerinden hesaplanacak. Bu değişiklikle bankaların sermaye yeterliliği oranlarının daha güncel verilere göre şekillenmesi sağlanacak.
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