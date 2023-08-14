Konut kredi faizlerinde sert yükseliş

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu sonrasında yeni ekonomi yönetimiyle birlikte yaşanan politika değişikliği konut kredi faizlerinde de sert yükselişe neden oldu. Konut kredi faizleri yüzde 18 seviyesinden yüzde 35' kadar çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:48
Konut kredi faizlerinde sert yükseliş
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Merkez Bankası’nın politika faiz artırımı, sadeleşme ve miktarsal sıkılaştırma adımları kredi faizlerini yukarıya çıkardı.

En dikkat çekici artış ise konut kredisi faizlerinde oldu. 

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, konut kredi faizleri 2 Haziran'da yüzde 18,05 iken 4 Ağustos itibariyle yüzde 35,1'e kadar çıktı. 

Böylece 9 haftada konut kredi faizleri 17.05 puan birden arttı. 4 Ağustos haftasında konut kredi faizi bir önceki haftaya göre ise 1.11 puan yükseldi.

İHTİYAÇ KREDİ FAİZLERİ DE YÜKSELDİ

2 Haziran haftasında ihtiyaç kredi faizi yüzde 40,14 seviyesinde iken 4 Ağustos itibariyle yüzde 47,72'ye çıktı. 

Taşıt kredi faizi 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2.5 puan gerilese de 2 Haziran haftasına göre 5.7 puan yükseldi. 

Taşıt kredi faizleri yüzde 36,64'e geldi. 


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