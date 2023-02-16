Bankacılık sektörünün kredi hacmi 7 trilyonu geçti

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 15:51

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 15:51

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Şubat ile biten haftada 106,6 milyar lira artarak 9 trilyon 586,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 10 Şubat ile biten haftada 106 milyar 563 milyon 145 bin lira artarak 9 trilyon 586 milyar 411 milyon 539 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,01 artışla 5 trilyon 122 milyar 912 milyon 129 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,9 azalışla 4 trilyon 76 milyar 664 milyon 31 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 227 milyar 565 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 193,5 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 10 Şubat itibarıyla 251 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TICARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 artarak 1 trilyon 81 milyar 578 milyon 357 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,04 azalışla 882 milyar 709 milyon 296 bin liraya inerken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,2 yükselişle 712 milyar 260 milyon 492 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 334 milyar 37 milyon 392 bin lirası konut, 42 milyar 778 milyon 113 bin lirası taşıt ve 704 milyar 762 milyon 852 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Şubat ile biten haftada 9 milyar 9 milyon 142 bin lira artarak 7 trilyon 589 milyar 500 milyon 89 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 artış kaydetti.