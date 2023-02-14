TCMB’den 10 ilde yeni kredilere zorunlu karşılık muafiyeti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) depremden etkilenen 10 ilde yeni kredilere zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak kredilere de menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.
TCMB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası menkul kıymet ve zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin bankalara bilgilendirme yazısı iletti.
Buna göre, depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılacak krediler, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasından muaf tutulacak.
Halihazırda harcama mukabili uygulamasına tabi olan ihracat ve yatırım kredilerinde belge uygulaması da sürecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt
- Haluk Levent kaza geçirdi
- BBL Esports – DRX maçı ne zaman?
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- 7 gündür sessizdi: Bahçeli'den skandal sözler
- AKP'den ilk açıklama: Bunu konuşmaya utanırız
- Seçim ertelenebilir mi? YSK temsilcisi açıkladı
- Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi
- Hepsini isim isim yazacağım
- AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama