TCMB’den 10 ilde yeni kredilere zorunlu karşılık muafiyeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) depremden etkilenen 10 ilde yeni kredilere zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:36
TCMB’den 10 ilde yeni kredilere zorunlu karşılık muafiyeti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak kredilere de menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.

TCMB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası menkul kıymet ve zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin bankalara bilgilendirme yazısı iletti.

Buna göre, depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılacak krediler, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasından muaf tutulacak.

Halihazırda harcama mukabili uygulamasına tabi olan ihracat ve yatırım kredilerinde belge uygulaması da sürecek.


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