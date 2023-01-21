TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 26 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2023-I"in tanıtımı amacıyla 26 Ocak Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu Şahap Kavcıoğlu 26 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.
Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 sonunda orta noktası yüzde 22,3 olmak üzere, yüzde 17,7 ile yüzde 26,9 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.
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