Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

31 Mart 2022 Perşembe, 15:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 25 Mart ile biten haftada 68 milyar 692 milyon 10 bin lira artarak 6 trilyon 223 milyar 536 milyon 507 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,43 artışla 2 trilyon 491 milyar 398 milyon 985 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,63 artışla 3 trilyon 501 milyar 261 milyon 95 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 milyar 915 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 217 milyar 609 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 25 Mart itibarıyla 1 milyar 156 milyon dolarlık artış görüldü.



TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,72 artarak 755 milyar 742 milyon 537 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,56 artışla 671 milyar 926 milyon 528 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,44 yükselişle 329 milyar 655 milyon 795 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 283 milyar 64 milyon 799 bin lirası konut, 9 milyar 334 milyon 824 bin lirası taşıt ve 463 milyar 342 milyon 914 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Mart ile biten haftada 62 milyar 184 milyon 165 bin lira artarak 5 trilyon 268 milyar 205 milyon 864 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,10 artış kaydetti.