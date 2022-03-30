Merkez Bankası hakkında vahim iddia: Yöneticiler sürgün edildi

30 Mart 2022 Çarşamba, 09:52

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Merkez Bankası’nda bazı üst düzey yöneticilerin Anadolu’da çeşitli şehirlere tayin edildiğini iddia etti.

Gürses, konuya dair Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 yöneticinin Merkez Bankası’nda bir süre önce genel müdür ve bu düzeyde görev yaptığını, ancak daha sonra kızağa alınarak danışman olarak atandığı dile getirdi.

Gürses’in paylaşımı şöyle:

"Merkez Bankası'nda genel müdür seviyesinde görev yapmış, ama bir süredir danışman kızağında tutulan 5-6 kişi şimdi de Anadolu'daki şubelere sürülmüş. Çoğu çekirdekten yetişme merkez bankacı. Sürenlerin merkez bankacılığı kıdemi birkaç yıl yok. Yetişmiş öğütücülüğü ne kadar kolay?"



