Merkez Bankası hakkında vahim iddia: Yöneticiler sürgün edildi

Ekonomist Uğur Gürses Merkez Bankası'na ilişkin önemli bir iddiada bulundu. Gürses, kurumda genel müdür seviyesinde görev yapmış bazı yöneticilerin Anadolu'daki şubelere gönderildiğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 09:52
Merkez Bankası hakkında vahim iddia: Yöneticiler sürgün edildi
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Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Merkez Bankası’nda bazı üst düzey yöneticilerin Anadolu’da çeşitli şehirlere tayin edildiğini iddia etti.

Gürses, konuya dair Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 yöneticinin Merkez Bankası’nda bir süre önce genel müdür ve bu düzeyde görev yaptığını, ancak daha sonra kızağa alınarak danışman olarak atandığı dile getirdi.

Gürses’in paylaşımı şöyle:

"Merkez Bankası'nda genel müdür seviyesinde görev yapmış, ama bir süredir danışman kızağında tutulan 5-6 kişi şimdi de Anadolu'daki şubelere sürülmüş. Çoğu çekirdekten yetişme merkez bankacı. Sürenlerin merkez bankacılığı kıdemi birkaç yıl yok. Yetişmiş öğütücülüğü ne kadar kolay?"




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