Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizinde hızlı gerileme: Düşüş 4,5 puanı buldu

Mevduat faizinde hızlı gerileme görüldü. 1-3 aylık mevduat faizindeki düşüş 4,5 puanı buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:30
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizinde hızlı gerileme: Düşüş 4,5 puanı buldu
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 374,7 milyar lira artarak 16 trilyon 486,5 milyar liraya ulaşırken mevduat faizinde hızlı gerileme görüldü. 1-3 aylık mevduat faizindeki düşüş 4,5 puanı buldu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Son haftalarda bir dengelenme içinde bulunan faizlerde gerileme görülürken mevdua faizlerinde hızlı düşüş kaydedildi.

Önceki hafta yüzde 79,2 olan ihtiyaç kredisi geçen hafta yüzde 78'e gerilerken, ticari kredilerde faiz yüzde 65,6'dan 64,3'e indi.

Önceki hafta yüzde 68,2 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri ise hızlı gerileyerek yüzde 63,7 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,56 yükselişle 9 trilyon 561 milyar 907 milyon 944 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,52 azalışla 6 trilyon 202 milyar 151 milyon 375 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para (YP) mevduatı, geçen hafta 203 milyar 583 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 41 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 17 Mayıs itibarıyla 1 milyar 216 milyon dolarlık azalış görüldü.


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