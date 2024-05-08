Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...

Son haftalarda yükselişini sürdürerek 1-3 aylık mevduatta yüzde 68,9'u gören faiz sınırlı da olsa düşüş gösterdi. Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara bu düşüşün nedenini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:43
Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1-3 aylık mevduat faizi yüzde 68,9'da yüzde 68,1'e geriledi.

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından mevduat failerinin düşüş nedenini anlattı. Kara, ilk neden olarak, "Piyasada TL likidite fazlası nedeniyle fiili gecelik faizler TCMB politika faizinin altına geldiğini" söyledi. 

İkinci neden olarak ise "Para piyasası fonlarına gelen stopaj mevduat rekabetini azalttığını" vurgulayan Kara, "TCMB depo ihalesiyle birincisine tedbir alıyor. İkincisine yapacak pek bir şey yok" yorumunda bulundu.

 

 

 


aylık mevduat haberleri Mevduat haberleri Mevduat faizi haberleri Hakan Kara haberleri

İlgili Haberler

Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizinde sınırlı gerileme

Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizinde sınırlı gerileme
Resmi Gazete'de yayımlandı: TL mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı: TL mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi'nin yazıları sonrası MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı

Abdulkadir Selvi'nin yazıları sonrası MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!

Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!
İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü

İstanbul'da korkunç olay: Öğrenci okul müdürünü öldürdü
68 gün geçti… Oğuz Murat Aci’nin babası: ‘Eylem Hanım gelip adalete teslim olun’

68 gün geçti… Oğuz Murat Aci’nin babası: ‘Eylem Hanım gelip adalete teslim olun’
Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı! 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı! 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti

Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti
Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!

Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 8 Mayıs 2024 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 8 Mayıs 2024 Çarşamba TV yayın akışı