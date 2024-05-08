Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:43

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1-3 aylık mevduat faizi yüzde 68,9'da yüzde 68,1'e geriledi.

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından mevduat failerinin düşüş nedenini anlattı. Kara, ilk neden olarak, "Piyasada TL likidite fazlası nedeniyle fiili gecelik faizler TCMB politika faizinin altına geldiğini" söyledi.

İkinci neden olarak ise "Para piyasası fonlarına gelen stopaj mevduat rekabetini azalttığını" vurgulayan Kara, "TCMB depo ihalesiyle birincisine tedbir alıyor. İkincisine yapacak pek bir şey yok" yorumunda bulundu.