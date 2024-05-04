Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizinde sınırlı gerileme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1-3 aylık mevduat faizi yüzde 68,9'da yüzde 68,1'e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Bloomberght HT'nin aktardığına göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 26 Nisan ile biten haftada 93 milyar 612 milyon 62 bin lira artışla 16 trilyon 321 milyar 202 milyon 379 bin liraya çıktı.
Son haftalarda yükselişini sürdürerek 1-3 yalık mevduatta yüzde 68,9'u gören faiz sınırlı da olsa düşüş gösterdi.
İki hafta önce yüzde 86,2'lik faizle tarihi zirvesini yenileyen tüketici faizi geçen hafta yüzde 81,3 olarak kaydedilirken ticari kredi faizi de yüzde 67,1 olarak kaydedildi.
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