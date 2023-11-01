Bankada parası olanlar dikkat! İşte piyasadaki en yüksek mevduat faizi oranları

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:45

Güncelleme: 01.11.2023 - 12:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35' yükseltti.

Kararın ardından bankaların mevduat faizi oranları da yükseliş trendine girdi.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ise Milliyet'e yaptığı açıklamasında, mevduat faiz oranlarının yüzde 34-38 bandında olduğunu belirterek bu oranları bir miktar daha artacağını kaydetti.

"BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE EŞİTLENECEKTİR"

Kurtuluş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kasım ve aralık ayında yapılacak faiz artışları ile piyasa ve politika faizinin dengeyi bulacağı, yüzde 40-45 bandında piyasa ile Merkez Bankası politikasının eşitleneceğini düşünüyorum.

Mevduat faizleri her zaman kredi faizlerinden daha düşük olmuştur. Bankalar mevduat ile piyasadan kredi toplar ve kredi ile de piyasayı finanse ederler, aradaki farkı da kar olarak hanelerine yazarlar.

Şu anki durumda reel piyasa ile Merkez Bankası politika faizinin birbirine yaklaştığını önümüzdeki bir iki ay içerisinde tutarların eşitleneceği öngörüsünde bulunabiliriz.

Politika faizi esasen kredilere yönelik bir düzenlemedir, bunu bir tavsiye kararı olarak düşünebiliriz. Bankalar buna uymak değildir, bunun altında veya üstünde faiz verebilirler.

BANKALAR HOŞ GELDİN FAİZLERİ SUNUYOR

Mevduat faizinin şu anda yüzde 35 seviyelerinde seyretmesi realiteye uygun gözüküyor.

Bunu bir pazarlama politikası olarak düşünmek gerekiyor. Banka hoş geldin faizi ile daha yüksek oranda bir faiz veriyor.

Piyasada müşterilerini toplamak ve kendi alanına kanalize etmek daha zor. Banka müşterilerine ikinci, üçüncü mevduat yenilenmesinde ise daha düşük oranda faiz veriyorlar. Bunu bir pazarlama stratejisi olarak görmek lazım.

Mevduat faiz oranları bankalarda değişmekle birlikte 34-38 bandındadır. Ağırlıklı oran yüzde 35 seviyelerindedir. Bazı bankalar ise hoş geldin faizlerini daha yüksek tutuyor. Daha sonrasında düşük oranda mevduat faizi ile devam ediyorlar. Piyasadaki baskın oran yüzde 35’dir.

DÜŞÜK ORANLAR KARŞISINDA YURTTAŞLAR NE YAPMALI?

Piyasa realitesi ile Merkez Bankası’nın politika faizi yavaş yavaş birbiri ile yaklaşmaya başladı. Yıl sonuna kadar eşitleneceğini düşünüyorum. Burada mevduatlara verilecek faizin de bir miktar artması söz konusu olabilir.

Yatırımcılara kısa vadeli mevduat yatırımlarında bulunmalarını tavsiye ederiz. 3-6 aylık mevduat yatırımları yapılırsa daha sonrası için yükselecek olan faiz oranlardan da kar etmeleri mümkün olacaktır."