Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:27

Güncelleme: 28.01.2024 - 11:20

Yeni ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara dönüşüyle birlikte TL vadeli mevduat hesapları tekrar cazip hale geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 8 ayda 36,5 puan artışla yüzde 45'e çekti. Buna paralel olarak 3 ve 6 aya kadar verilen mevduat faizleri de yüzde 50'leri aştı.

Ancak yüksek enflasyonun seyretmesi nedeniyle mevduat faizlerinin de daha yukarıya çıkacağına yönelik beklentiler oluşurken piyasalarda tam aksine yeni yılla birlikte düşüşler görülmeye başlandı.

YÜZDE 52'Yİ AŞMIŞTI

TCMB tarafından 19 Ocak ile biten haftaya ilişkin bankaların mevduat faizlerine verdiği ortalama faiz oranlarını yayımladı.

Rapora göre, 1-3 ay arası mevduata verilen faiz oranı 6 hafta sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek ortalama yüzde 49 seviyesinde gerçekleşti.

22 Aralık haftasında ise 1-3 ay arası mevduata verilen faiz yıllık yüzde 52,60 seviyesinde bulunuyordu.

Bankaların 6 aya kadar vadeli mevduata verdiği faiz oranı ise son 4 haftadır gerilerken 19 ocak haftası itibariyle yüzde 47 civarına düştü. 1 aya kadar vadeli mevduatta ise yıllık faiz oranı yüzde 44 oldu.

ENFLASYONUN 15-20 PUAN ALTINDA SEYREDİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64 artış kaydetti.

Mayıs ayında zirve yapması beklenen enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren ise baz etkisiyle gerilemesi bekleniyor.

GERİLEMENİN EN BÜYÜK NEDENİ

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, mevduat faizlerinin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, mevduat faizlerinde düşüş görülmesinin en büyük nedeni olarak bankalarda likidite fazlasını işaret etti. Babuşcu, "En önemli neden bankaların fonlama ihtiyacının azalması. Ayrıca kredi talebi de sınır olunca bankaların mevduata ihtiyacı geriledi" şeklinde konuştu.

KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME SİNYALİ

Merkez Bankası'nın ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çekmesinin ise mevduat faizlerine etkisi üzerine ise Şenol Babuşcu, "250 baz puanlık artış kararı mevduat faizlerine sınırlı ölçüde yansıyacaktır. Mevduat faizlerinde belki 1-2 puanlık artışlar görülebilir" dedi.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Babuşcu, Para Politikası Kurulu (PPK) raporunda yer alan, 'Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı' ifadelerine ilişkin ise artık TCMB tarafından kredi kartlarına yönelik düzenlemeler beklediğini ifade etti.

Babuşcu "Kredi kartlarıyla beraber mevduatın bankalara olan maliyetini etkileyecek zorunlu karşılık gibi uygulamalar ve kredi kısıtlamaları şeklinde tedbirler görebiliriz" diye konuştu.

YILIN ORTASINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞLER GÖRÜLEBİLİR

2024'ün ortasından itibaren ise vadeli mevduat faiz oranlarında düşüş trendinin görülebileceğini belirten Prof. Dr. Şenol Babuşçu, şunları kaydetti:

"Mayıs ayına kadar enflasyon yüksek devam edecek. Buna paralel olarakta mevduat faizlerinin yüzde 40'ın altına düşeceğini sanmıyorum ve yüzde 40-50 aralığında seyredeceğini düşünüyorum. Mayıstan sonra ise özellikle haziran ve temmuz aylarından itibaren bir miktar düşüşler görülebilir."

Merkez Bankası ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 olurken Babuşcu, bu yıl mevduat faizlerinin reel getiriyi bir miktar da olsa sağlayabileceğini belirtti.

Mayıs ayından sonra baz etkisiyle enflasyonun düşmesiyle birlikte mevduat faizlerinin de yıllık TÜFE'nin 1-2 puan üzerinde seyredebileceğini belirterek, "Vadeli mevduat faiz oranları bu yıl enflasyonun 1-2 puan üzerinde olabilir. Ama reel getiriyi yeterince sağlamayacaktır. Enflasyonun ise anket sonuçlarının üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Yıl sonu yüzde 45-50 arası enflasyona karşı mevduat faizleri de yüzde 40-50 aralığında değişkenlik gösterecektir" dedi.