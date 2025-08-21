Bankada parası olanlar dikkat: Paranız TMSF'ye devredilmiş olabilir!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF), 2024 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayan 2 milyon 226 bin 269 hesapta unutulan varlıklar aktarıldı. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar TMSF’ye aktarılıyor.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR FON’A GEÇTİ

Bankalar, hak sahipleri tarafından 10 yıl boyunca işlem görmeyen hesapları şubat ayından itibaren dört ay süreyle ilan ediyor. İlan süresi içinde başvuruda bulunmayan hesaplar, gelir kaydedilmek üzere TMSF’ye devrediliyor. Bu yıl en son 2014’te işlem görmüş hesapların devri gerçekleştirildi.

TL, DOLAR, EURO, FRANK, STERLİN, YEN, KRON, RİYAL, ALTIN

Hesaplarda unutulan 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları, 714 bin 907,82 dolar tutarında altın ve diğer kalemlerle toplamda 732 milyon 80 bin 374,79 lira tutarında kıymet TMSF'ye aktarıldı.

Zaman aşımına uğrayan ve bildirimi yapılan toplam hesap sayısı 2 milyon 226 bin 269 adet olarak kayıtlara geçti. Önceki yıllarda da benzer devreler yapıldı; 2015’te yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020’de ise yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarıldı. 2024 yılında ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki varlık Fon’a geçti.