Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizindeki gerileme hızlandı: İki haftada 6,4 puan düştü

Son haftalarda bir dengelenme içinde bulunan faizlerde gerileme devam ederken, özellikle TL mevduat faizinde gerileme hızlandı. Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:40
Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizindeki gerileme hızlandı: İki haftada 6,4 puan düştü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 24 Mayıs ile biten haftada 147 milyar 854 milyon 672 bin lira artışla 16 trilyon 634 milyar 353 milyon 549 bin liraya çıktı.

Son haftalarda bir dengelenme içinde bulunan faizlerde gerileme devam ederken, özellikle TL mevduat faizinde gerileme hızlandı.

BloombergHT'nin aktardığına göre, önceki hafta yüzde 78 olan ihtiyaç kredisi faizi geçen hafta yüzde 76,9'a gerilerken, ticari kredilerde faiz 64,3'ten 63,8'e düştü.

Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. TL mevduat faizleri iki hafta önce yüzde 68,2 ile zirveye ulaşmıştı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,99 yükselişle 9 trilyon 751 milyar 875 milyon 534 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,91 azalışla 6 trilyon 145 milyar 867 milyon 831 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 201 milyar 395 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 170 milyar 602 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 24 Mayıs itibarıyla 708 milyon dolarlık azalış görüldü.


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