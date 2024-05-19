Yıl sonu tahminleri belli oldu! Dolar mı, mevduat mı?

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:27

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:29

Ekonomi gündeminin en sıcak konuları arasında yer alan döviz kuru ve mevduat faizlerinde son dönemlerde birçok hareketlilikler görülüyor.

Merkez Bankası'nın döviz alımları ve mevduata yönelik hamlelerin piyasaları nasıl etkilediğine dair Ekonomist Emrah Lafçı değerlendirmelerde bulundu.

"DÖVİZ KURU ÜZERİNDE KONTROL MEKANİZMASI KULLANILIYOR"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, "Kur konusunda bir hedefimiz yok" açıklamasına dair konuşan Emrah Lafçı, "Merkez Bankası'nın resmi bir kur hedefi yok ancak piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederek döviz kuru üzerinde dolaylı bir şekilde kontrol mekanizması kullanıyor" dedi.

Lafçı, Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlenmesi ve seçim sonrasında yurt dışından gelen para girişinin artmasıyla birlikte kurdaki kademeli yükselişin sona erdiğini ve daha sabit bir kur rejimine geçiş yapıldığını vurguladı.

KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ KURU NASIL ETKİLEYECEK?

Geçtiğimiz günlerde basında, yabancı yatırımcıların swap kısıtlamalarının gevşetilmesine dair talebi olduğu iddiaları gündeme geldi.

Swap kısıtlamalarının gevşetilmesinin döviz kuru üzerinde, olumsu ve olumsuz etkileri olabileceğini belirterek çok yönlü riskler de yaratabileceğini söyledi.

Dolar/TL kurunun kısa ve uzun vadedeki seyrinin birkaç önemli faktöre bağlı olduğunu belirten Ekonomist Lafçı, bu etkenler arasında Merkez Bankası'nın ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları, enflasyon, cari açık ve ekonomik büyüme verilerini gösterdi.

YIL SONU BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

Enflasyonun kontrol altına alınması ve yurt dışı yatırımcıların enflasyon beklentilerinin dizginlenmesi, kurun uzun vadeli seyrini önemli ölçüde etkileyeceğini belirterek cari açığın azaltılması ve ihracatın artması, kur üzerinde bir rahatlama sağlayabileceği ifade etti.

Emrah Lafçı, 2024 yılına 29,70 seviyesinden başlayan dolar/TL kurunun yıl sonuna kadar ortalama yüzde 30-40 arasında bir artışla kapatabileceğini öngördü.

BANKALARDA TUTARA GÖRE FAİZ DÖNEMİ

TCMB'nin faiz politikasına paralel olarak mevduat faizleri de 22 yılın zirvesinde seyrediyor.

Mevduat faizlerinde son durumuna ilişkin bilgiler veren Ekonomist Emrah Lafçı, tasarruf sahiplerinin tutarına göre bankaların farklı bir politika izlediğini söyleyerek, "Küçük tutarlar için mevduat faizleri yüzde 45 civarında. Büyük tutarlar için mevduat faizleri yüzde 50-55 arasında değişiyor" dedi.

Beklenen enflasyonu göz önünde bulundurduğunda faiz oranlarının yeterli olduğunu savunan Lafçı, mevduat faizlerinin de daha fazla bir artırımın olmayacağını söyledi.

MEVDUAT MI, DOLAR MI?

Merkez Bankası'nın faiz indiriminden önce enflasyonun gidişatını ve ekonominin durumunu daha iyi görmek isteyeceğini vurgulayan Lafçı, ilk faiz indirimine dair beklentilerin 2024'ün sonuna doğru gerçekleşebileceğini tahmin etti.

Son 3 ay değerlendirildiğinde mevduat faizlerinde getirinin dolar/TL'den daha fazla olduğunu belirten Lafçı, önümüzdeki dönemde de bu durumun devam edeceğini ifade etti. 3-6 aylık dönemi kapsayan kısa dönemli yatırımlar için TL mevduatın daha cazip olacağını söyledi.

*Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce detaylı araştırma yapmanız ve bir uzmana danışmanız önemlidir.