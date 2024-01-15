Bankalar 2025'te enflasyon muhasebesine geçecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.
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Türk bankalarının 1 Ocak 2025'te enflasyon muhasebesine geçeceği açıklandı.
BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sene enflasyon muhasebesi uygulamayacak şirketlere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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