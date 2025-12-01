Bankalar arası mevduat faiz yarışı büyüyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları ve piyasadaki likidite sıkışıklığı, mevduat faizlerinde dengeleri değiştirdi. Bankacılık sektöründe 250 bin TL’lik birikim için sunulan faiz oranları incelendiğinde, en düşük ve en yüksek oran arasındaki makasın rekor seviyeye ulaştığı görülüyor. Piyasadaki genel beklentinin aksine bazı bankalar oranlarını yukarı çekerken, kamu bankaları listenin alt sıralarında yer aldı.
PİYASADA FAİZ REKABETİ KIZIŞTI
Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımları ve piyasadan likidite çekme hamleleri, bankaların kaynak maliyetlerini artırdı. Bu durum, özellikle nakit ihtiyacı duyan özel bankalar ve dijital bankacılık platformlarını mevduat toplama yarışında daha agresif bir tutum sergilemeye itti.
Sektördeki güncel verilere göre, vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları yüzde 23 ile yüzde 46,5 arasında geniş bir bantta dalgalanıyor. Bu durum, tasarruf sahiplerinin banka tercihlerine göre elde edecekleri getiride ciddi farklar oluşmasına neden oluyor.
KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI
Mevduat faizlerinde en dikkat çekici detay, kamu bankaları ile özel sermayeli bankalar arasındaki derin ayrışma oldu. Kamu bankalarında faiz oranları yüzde 23 seviyelerine kadar gerilerken, özel bankalarda ve dijital kanallarda bu oran yüzde 46,5 seviyesine kadar yükseldi. Bankalar arasındaki bu 23 puanlık fark, yatırımcıların tercihini doğrudan etkileyen en önemli faktör haline geldi.
ZİRVEDE DİJİTAL BANKACILIK VAR
Şubesiz bankacılık faaliyetleri yürüten dijital platformlar, operasyonel maliyetlerinin düşüklüğünü faiz oranlarına yansıtarak listenin zirvesine yerleşti. Geleneksel bankacılık yapan ancak mevduat toplama ihtiyacı yüksek olan bazı özel bankalar da yüzde 40 barajını aşarak rekabette üst sıralarda yer aldı.
İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI
250 bin TL tutarındaki birikim için bankaların 32 günlük vadeye uyguladıkları yıllık güncel faiz oranları şu şekilde sıralandı:
250 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
VAKIFBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 23
- Net Kazanç: 4 bin 159 TL
- Vade Sonu: 254 bin 159 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 34
- Net Kazanç: 6 bin 148 TL
- Vade Sonu: 256 bin 148 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 6 bin 690 TL
- Vade Sonu: 256 bin 690 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 7 bin 52 TL
- Vade Sonu: 257 bin 52 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 6 bin 365 TL
- Vade Sonu: 256 bin 365 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 7 bin 323 TL
- Vade Sonu: 257 bin 323 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 7 bin 414 TL
- Vade Sonu: 257 bin 414 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 7 bin 504 TL
- Vade Sonu: 257 bin 504 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41,9
- Net Kazanç: 7 bin 576 TL
- Vade Sonu: 257 bin 576 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 6 bin 683 TL
- Vade Sonu: 256 bin 683 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 6 bin 965 TL
- Vade Sonu: 256 bin 965 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 6 bin 954 TL
- Vade Sonu: 256 bin 954 TL
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 6 bin 763 TL
- Vade Sonu: 256 bin 763 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 7 bin 439 TL
- Vade Sonu: 257 bin 439 TL
TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 7 bin 439 TL
- Vade Sonu: 257 bin 439 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 7 bin 439 TL
- Vade Sonu: 257 bin 439 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 46,5
- Net Kazanç: 7 bin 179 TL
- Vade Sonu: 257 bin 179 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 46,5
- Net Kazanç: 7 bin 201 TL
- Vade Sonu: 257 bin 201 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.