Bankalar arası mevduat faiz yarışı büyüyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları ve piyasadaki likidite sıkışıklığı, mevduat faizlerinde dengeleri değiştirdi. Bankacılık sektöründe 250 bin TL’lik birikim için sunulan faiz oranları incelendiğinde, en düşük ve en yüksek oran arasındaki makasın rekor seviyeye ulaştığı görülüyor. Piyasadaki genel beklentinin aksine bazı bankalar oranlarını yukarı çekerken, kamu bankaları listenin alt sıralarında yer aldı.

PİYASADA FAİZ REKABETİ KIZIŞTI Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımları ve piyasadan likidite çekme hamleleri, bankaların kaynak maliyetlerini artırdı. Bu durum, özellikle nakit ihtiyacı duyan özel bankalar ve dijital bankacılık platformlarını mevduat toplama yarışında daha agresif bir tutum sergilemeye itti.

Sektördeki güncel verilere göre, vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları yüzde 23 ile yüzde 46,5 arasında geniş bir bantta dalgalanıyor. Bu durum, tasarruf sahiplerinin banka tercihlerine göre elde edecekleri getiride ciddi farklar oluşmasına neden oluyor.

KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI Mevduat faizlerinde en dikkat çekici detay, kamu bankaları ile özel sermayeli bankalar arasındaki derin ayrışma oldu. Kamu bankalarında faiz oranları yüzde 23 seviyelerine kadar gerilerken, özel bankalarda ve dijital kanallarda bu oran yüzde 46,5 seviyesine kadar yükseldi. Bankalar arasındaki bu 23 puanlık fark, yatırımcıların tercihini doğrudan etkileyen en önemli faktör haline geldi.

ZİRVEDE DİJİTAL BANKACILIK VAR Şubesiz bankacılık faaliyetleri yürüten dijital platformlar, operasyonel maliyetlerinin düşüklüğünü faiz oranlarına yansıtarak listenin zirvesine yerleşti. Geleneksel bankacılık yapan ancak mevduat toplama ihtiyacı yüksek olan bazı özel bankalar da yüzde 40 barajını aşarak rekabette üst sıralarda yer aldı.

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI 250 bin TL tutarındaki birikim için bankaların 32 günlük vadeye uyguladıkları yıllık güncel faiz oranları şu şekilde sıralandı:

250 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK Faiz Oranı: Yüzde 23

Yüzde 23 Net Kazanç: 4 bin 159 TL

4 bin 159 TL Vade Sonu: 254 bin 159 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 34

Yüzde 34 Net Kazanç: 6 bin 148 TL

6 bin 148 TL Vade Sonu: 256 bin 148 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 6 bin 690 TL

6 bin 690 TL Vade Sonu: 256 bin 690 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 7 bin 52 TL

7 bin 52 TL Vade Sonu: 257 bin 52 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 6 bin 365 TL

6 bin 365 TL Vade Sonu: 256 bin 365 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Yüzde 40,5 Net Kazanç: 7 bin 323 TL

7 bin 323 TL Vade Sonu: 257 bin 323 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 7 bin 414 TL

7 bin 414 TL Vade Sonu: 257 bin 414 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 7 bin 504 TL

7 bin 504 TL Vade Sonu: 257 bin 504 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41,9

Yüzde 41,9 Net Kazanç: 7 bin 576 TL

7 bin 576 TL Vade Sonu: 257 bin 576 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 6 bin 683 TL

6 bin 683 TL Vade Sonu: 256 bin 683 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 6 bin 965 TL

6 bin 965 TL Vade Sonu: 256 bin 965 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 6 bin 954 TL

6 bin 954 TL Vade Sonu: 256 bin 954 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 6 bin 763 TL

6 bin 763 TL Vade Sonu: 256 bin 763 TL

ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 7 bin 439 TL

7 bin 439 TL Vade Sonu: 257 bin 439 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 7 bin 439 TL

7 bin 439 TL Vade Sonu: 257 bin 439 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 7 bin 439 TL

7 bin 439 TL Vade Sonu: 257 bin 439 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 46,5

Yüzde 46,5 Net Kazanç: 7 bin 179 TL

7 bin 179 TL Vade Sonu: 257 bin 179 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 46,5

Yüzde 46,5 Net Kazanç: 7 bin 201 TL

7 bin 201 TL Vade Sonu: 257 bin 201 TL