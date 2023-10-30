Bankalar kâra doymuyor! 9 ayda dev gelir
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün ocak-eylül dönemi net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 53,5 artışla 439,7 milyar lira oldu.
Bankaların kârı dokuz ayda yüzde 54 arttı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) kurumun verilerine göre, sektörün ocak-eylül dönemi net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 53,5 artışla 439,7 milyar lira oldu.
Sektörün net faiz gelirleri aynı dönemde yüzde 4,2 azalışla 476,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
SEKTÖRÜN MEVDUATLARI DA ARTTI
Bankacılık sektörünün eylül sonunda kredileri 2022 sonuna göre yüzde 41,3 artışla 10,71 trilyon lira olurken, aktifleri de aynı dönemde yüzde 47,1 artışla 21,1 trilyon lira oldu.
Sektörün mevduatları ise 2022 yılsonuna göre yüzde 50,2 artışla 13,3 trilyon lira oldu.
Eylül ayında sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18,52 olan bankacılık sektörünün takipteki krediler rasyosu da yüzde 1,53 oldu.
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