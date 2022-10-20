Bankalara bir haftada milyarlarca lira borçlandık

20 Ekim 2022 Perşembe, 16:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bültenine göre yurttaşlar hızla borçlanmaya devam ediyor. Verilere göre 14 Ekim haftasında 15,4 milyar lira tutarında kredi kartı ve tüketici kredisi borçlanması gerçekleşti. Böylece yurttaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borcu 1 trilyon 330 milyar liraya yükseldi.

Ticari kredi ve kredi kartları ile birlikte banka ve finans kuruluşlarına olan borçluluk 6 trilyon 887 milyar liraya yükseldi.