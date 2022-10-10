Bankalara olan borç bir haftada 17.5 milyar TL arttı
Yurttaşın bankalara olan borcu bir haftada 17.5 milyar lira, yılbaşından bu yana ise 329 milyar lira arttı.
Ücreti enflasyon karşısında eriyen, ayın sonunu getirmekte zorlanan yurttaş ancak borçla ayakta kalıyor. Yurttaşın bankalara olan borcu bir haftada 17.5 milyar lira, yılbaşından bu yana ise 329 milyar lira arttı.
CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda şu değerlendirmelere yer verildi:
243 milyar arttı: Enflasyon nedeniyle gelecekte yapmayı planladıkları harcamaları fiyat artışlarından korunmak için erkene çeken yurttaşlar, gelirlerinin yetmediği zorunlu harcama ve borç ödemelerini yapabilmek için hızla borçlanmayı sürdürüyor. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu takiptekiler de dahil 30 Eylül itibarıyla 1 trilyon 355 milyar liraya yükseldi.
Yurttaşın parası eridi: İktidarın negatif reel faiz ısrarı nedeniyle TL tasarruflar enflasyon karşısında eriyerek satın alma gücünü önemli ölçüde kaybetti. Birikimini TL vadeli mevduatta tutanlar bir yılda da yüzde 36.6 oranında reel kayıp yaşadı. Parasını TL cinsinden devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendirenler ise bir yıllık dönemde yüzde 24.9 oranında kayba uğradı.
Borsa getiri sağladı: Parasını dolarda değerlendirenler eylülde aylık bazda yüzde 1.4 oranında reel kayba uğrarken bir yılda yüzde 16.8 oranında reel getiri elde etti. Altında eylülde reel olarak yüzde 5.3, bir yıllık dönemde ise yüzde 16.6 oranında reel kazanç sağladı. En yüksek reel getiri ise borsada oldu. Hisse senedine yatırım yapanlar eylülde aylık olarak yüzde 10.3, bir yılda da yüzde 27.1 oranında reel getiri elde etti.
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