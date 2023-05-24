Bankalarda Arjantin iddiası: ‘İki büyük banka üzerinde çalışıyor’

Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:49

Güncelleme: 24.05.2023 - 13:49

Makro ihtiyati tedbirlerin seçimden sonra da kur üzerinden devam edebileceğini söyleyen İstanbul Portföy Stratejisti Güzem Yılmaz Ertem, Ekonomim’e değerlendirmelerde bulundu.

Ertem, banka hazinelerinin 11.30’a kadar ellerinde bulunan dövizi Merkez Bankası’yla riskten korumaya çalıştığını ifade ederek “11.30'dan sonra kimseye şans tanımıyor. Yani diyelim ki bir tüzel ya da vatandaş saat 11.30’dan sonra döviz almak istedi, bu bankanın açık pozisyonu oluyor. Türkiye’de tüm bankaların hepsine farklı limit tanınıyor ama toplamın 1.5 milyara gerilediği söyleniyor” dedi.

“YEREL SEÇİMLERE KADAR YÜZDÜRÜLEBİLİR”

"Tam anlamıyla bir sermaye kontrolü gelir mi?" sorusunu da yanıtlayan Ertem "Ben yerel seçimlere kadar gerçekten tam bir sermaye kontrolünün gelebileceğini düşünmüyorum. Rusya'ya kabaca 65 milyar dolar ödememiz var. Mesela bunun ötelenmesi konuşuluyor. Cumhur İttifakı senaryosunda biraz daha Orta Doğu sermayesine güveniliyor. Bazı Türk bankalarına talep olur mu? Varlık Fonu içindeki şirketlere yatırım çekilir mi? Dolayısıyla sistem refaha kavuşmayacak ama yerel seçimlere kadar yüzdürülebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BANKALARDA ARJANTİN İDDİASI!

Krediler konusuna da değinen Stratejist Ertem, "Bankalarda ticari kredi faizlerine bakıldığında orada bir sürü limitler var. Hal böyle olunca da kredi mevduat makası ve kredi mevduat rasyosu kabaca 8-10 yılın en düşük seviyesinde. KKM için olumsuz senaryo var. Son parametre ise ellerindeki tahvil portföyü. Bu konuda Türkiye'nin önemli iki büyük bankasında birkaç gündür Arjantin örneği çalışılıyor. Bankalar ‘Arjantin'deki bankacılık sistemi nasıl işliyor?” sorusuna cevap verecek çalışma yaptırıyor" dedi.



