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Merkez Bankası düzenlemeleri sonrası bankalar risk analizi yapıyor

Bankacılık sektörü bir haftada karşı karşıya kaldığı düzenlemeler nedeniyle sıkıntıda. Sektör şu an kur korumalı mevduata yüksek faiz vermekle sabit kuponlu tahvil almak arasında seçim için risk analizi yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:39
Merkez Bankası düzenlemeleri sonrası bankalar risk analizi yapıyor
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İlk tur seçimleri sonrası Merkez Bankası’ndan piyasaya yönelik düzenlemeler gelmeye devam etmişti.

Gerçek kişiler için TL mevduat dönüşüm oranı ek hedefiyse geçerli olmaya devam ediyor. Ancak bu ek hedef, sektörü tam anlamıyla alt üst etti.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan bankacılık kaynakları, uygulamanın devreye alındığı çarşamba günü banka yönetimlerin acil toplandığını söyledi.

KKM’ye yüksek faiz vermeye yönlendiren uygulama bunu yapmayan bankanınsa sabit faizli menkul kıymet alımlarını artırması zorunluluğunu doğuruyor. Kaynaklar, sektörün iki zarardan birini seçebilmek için risk analizi yaptığını söyledi.           


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