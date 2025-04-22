Bankalardan altına yönelen yurttaşlara kritik uyarı: 'Kartınız kapatılabilir'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:14

Güncelleme: 22.04.2025 - 17:14

Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş birçok yurttaşı kredi kartı ve ihtiyaç kredisi gibi finansal kaynaklara yöneltti. Artan taleple birlikte bazı bankalar, müşterilerini SMS yoluyla uyararak, nakit avans kullanarak yapılan altın ya da döviz alımlarının kart limitlerinin kapatılmasına yol açabileceğini bildirdi.

ONS ALTIN TARİHİ SEVİYEYİ GÖRDÜ

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonucu ons altın tarihi bir eşiği aştı. Sabah saatlerinde ons altının fiyatı 3 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı. Bu gelişme, yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu.

Altındaki bu güçlü artış, yatırım stratejilerini de etkiledi. Pek çok yatırımcı birikimlerini altına çevirirken, altın fonlarına rekor düzeyde haftalık para girişi yaşandı. Bu durum piyasadaki dengeleri önemli ölçüde değiştirdi.

BANKALAR UYARI MESAJLARI GÖNDERMEYE BAŞLADI

Çeyrek altın fiyatlarının 7 bin 100 TL’yi aşmasıyla birlikte yurttaşların kredi imkanlarıyla altın alımına yöneldiği gözlemlendi. Bu gelişme üzerine bankalar, müşterilerini hem ekstre notlarıyla hem de doğrudan mesajla bilgilendirmeye başladı.

UYARI MESAJLARINDA NELER YAZIYOR?

Bankaların gönderdiği bilgilendirme mesajlarında şu ifadelere yer veriliyor:

"Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekim limitini aşan işlemler ve sistem dışı para çıkışı teşkil edebilecek işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir."