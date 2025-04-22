Donald Trump'ın ekonomi politikaları dünyayı sarsıyor: Altın rekor kırıyor, Türk Lirası düşüşte!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:57

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:57

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana gümrük tarifeleri ve ticaret savaşları gibi politikalarla birlikte dolar değer kaybetti. Dolar endeksi son 3 yılın en düşük seviyesine gerilerken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Peki, Trump’ın göreve gelmesinin ardından dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimleri hangileri oldu?

YATIRIMCILAR ALTINA YÖNELDİ

Trump'ın göreve başlamasından bu yana, yatırımcılar altına yöneldi. Ons altın, yeni yıldan itibaren yüzde 32,3 getiri sağlarken, Türkiye'de gram altın yatırımcılarına yüzde 43 kazanç sağladı. Altın, ABD doları karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Bununla birlikte birçok ülkenin para birimi de dolara karşı değer kazandı.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ RUBLE

Trump’ın göreve geldiği tarihten itibaren dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Rus Rublesi oldu. Ruble bu süreçte dolar karşısında yüzde 23,79 değer kazandı. İsveç Kronu ise yüzde 16,2’lik bir artış gösterdi.

EURO VE İSVİÇRE FRANGI DA DEĞER KAZANDI

ABD doları, İsviçre Frangı karşısında son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 12,65 değer kaybetti. Euro ise dolar karşısında son 3 yılın zirvesini gördü ve 92 gün içinde yüzde 10,77 değer kazandı.

TÜRK LİRASI DEĞER KAYBETTİ

Trump’ın göreve başlamasının ardından doların değer kaybetmesine karşın, Türk Lirası ABD doları karşısında yüzde 6,88 değer kaybetti. Türk Lirası, Arjantin Pesosu’ndan sonra en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu.