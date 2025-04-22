Altın ve gümüş ithalatında sürpriz değişim!

Altın ve gümüş ithalatında mart ayında dikkat çeken değişimler yaşandı. Piyasadaki hareketlilik kıymetli maden talebine de yansıdı. Uzmanlar durumu küresel gelişmelerle ilişkilendiriyor.

Altın ve gümüş ithalatında sürpriz değişim!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:37

Mart ayında Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden gerçekleştirilen altın ithalatında önceki aya göre yüzde 16,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 24,4’lük bir düşüş yaşandı.

Verilere göre, mart ayında altın ithalatı toplam 9 bin 667 kilogram oldu. Yılın ilk üç aylık döneminde yapılan altın ithalatı ise 30 bin 941 kilograma ulaştı.

GÜMÜŞ İTHALATI DÜŞTÜ

Öte yandan gümüş ithalatı mart ayında aylık bazda gerilerken yıllık bazda artış gösterdi. Şubat ayında 49 bin 245 kilogram olan gümüş ithalatı mart ayında 32 bin 432 kilograma düştü.


Etiketler: #altın #gümüş #Borsa İstanbul #ithalat

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