Bankalardan yeni ATM düzenlemesi: Pazartesi günü başlıyor!

Yüksek enflasyona rağmen yeni banknot basımını reddeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların ATM'lere nakit sağlama konusunda zorluk yaşamasına neden oluyor. Bu durum, birçok bankanın ATM'lerde para çekme limiti konusunda yeni düzenlemelere gitmesini beraberinde getirdi.

ŞUBE İ Ç İ VE DIŞI ATM LİMİTLERİ AYRILIYOR

Uzun süredir müşterilerden gelen para çekme limitlerinin artırılması talebine yanıt vermeyen bankalar, yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Şube içindeki ATM'lere para yüklemenin daha kolay olması nedeniyle, bu cihazlarda limitlerin yükseltilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde QNB Finansbank, şube içi ATM'lerde günlük para çekme limitini 10 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkardı. Bu adımın ardından Garanti BBVA da QR kod kullanımıyla para çekme sınırını 25 bin TL’ye yükseltti. Gelecek haftadan itibaren şube içi ATM'lerde benzer değişikliklerin yaygınlaşması bekleniyor.

ŞUBE DIŞI ATM’LERDE LİMİT DEĞİŞMEYECEK

Yeni düzenleme kapsamında özel bankaların, şubelerin içinde yer alan ATM'lerde para çekme limitini 40 bin TL ile 50 bin TL seviyelerine yükselteceği bildirildi. Ancak metrolar, caddeler ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda bulunan şube dışı ATM'lerde mevcut limitlerin korunacağı belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte, komisyon ödemek istemeyen kullanıcıların yüksek tutardaki nakit çekimlerini şube içi ATM’ler üzerinden yapmaları halinde ek ücretle karşılaşmayacakları vurgulanıyor.