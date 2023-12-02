Ticari kredi faizi 21 yılın zirvesinde

Merkez Bankası’nın (MB) uyguladığı sıkı para politikası sonucu ticari kredi faizi 21 yılın zirvesine yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:20
Ticari kredi faizi 21 yılın zirvesinde
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BloombergHT‘nin MB verilerinden aktardığına göre, 24 Kasım haftası itibariyle ortalama ticari kredi faizi yüzde 52,19.

Böylelikle ticari kredi faizlerinde 2002’den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Bireysel kredi faizlerinde de ortalama yüzde 60 seviyesindeki seyir devam etti.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) verilerine dayalı hesaplamaya göre, tüketici kredilerinde büyüme yüzde 10,4 seviyesine geriledi.

Ticari kredi büyüme hızıysa yüzde 19 seviyesinde seyretti.


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