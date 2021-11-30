Bankaların tahminlerinde faiz ayrışması

30 Kasım 2021 Salı, 10:24

Küresel piyasalarda koronavirüsün yeni Omicron varyantına karşı aşıların etkisinin düşeceği endişeleri satışlara yol açarken, Türkiye'de yükselen enflasyona rağmen politika faizinin düşeceği endişeleri TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Son üç ayda 400 baz puan faiz indiren TCMB, Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapacağının sinyalini verirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünkü açıklamasında düşük faiz politikasından geri adım atmayacağını belirtti.

FAİZ AYRIŞMASI

Yaşanan bu gelişmlerin ardından dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin faiz tahminleri de olağandışı ölçüde farklılaştı.

Bloomberg verilerine göre, ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, TCMB'nin 2021'i yüzde 14 politika faiziyle kapattıktan sonra Haziran 2022'ye kadar bu oranı yüzde 20'ye yükseltmesini bekliyor.

İngiltere merkezli HSBC ise TCMB'nin 2021'i yüzde 15'lik politika faiziyle kapatmasını, Haziran 2022'ye kadar da bu oranı yüzde 11'e indirmesini bekliyor.

SABİT TUTMASINI BEKLEYENLER DE VAR

ABD'nin önde gelen bir diğer bankası Morgan Stanley, TCMB'nin politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 14'e indireceğini ancak daha sonra 2022 sonuna kadar bu seviyede tutacağını öngörüyor.

Hollanda merkezli banka ING, politika faizinin mevcut seviye olan yüzde 15'te uzun süre sabit tutulmasını bekliyor.

FAİZ İNDİRECEĞİNİ ÖNGEREN DE VAR

Türkiye'den Tera Yatırım Menkul Değerler ise TCMB'nin politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 15'te sabit tutmasını, 2022 sonuna kadar ise yüzde 13,50'ye indirmesini öngörüyor.

İngiltere merkezli bir diğer banka Barclays da ING gibi politika faizinin uzun süre yüzde 15'te tutulmasını bekliyor.