Barclays, Suudi Arabistan'a yeniden girmeyi düşünüyor

16 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Barclays Suudi Arabistan pazarına yeniden girmeyi düşünüyor.

Konuya yakın iki kişi, Barclays'in, ülkenin gelişen sermaye piyasalarından bir pay almak amacıyla Suudi Arabistan'a dönüşü araştırdığını söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'e konuşan kaynaklar, İngiliz bankasının ilk halka arzlar (IPO'lar) dahil olmak üzere anlaşmaları yönetebilmek için ülkede bir lisans almayı düşündüğünü ifade ederken müzakerelerin erken bir aşamada olduğunu ve nihai bir kararın verilmediğini eklediler.

Barclays, 2014 yılında, o zamanki CEO Antony Jenkins yönetimindeki yatırım bankacılığı operasyonlarından küresel olarak geri çekilme nedeniyle Suudi lisanslarından vazgeçmişti.

Banka, Dubai Finans Merkezi ve Katar'da faaliyet gösterme yetkisine sahip, ancak en son yıllık stratejik raporunda, Orta Doğu'daki yatırım bankacılığı varlığını "seçici bir şekilde genişletmeyi" hedeflediğini ifade ediyor.