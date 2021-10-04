Barclays'den Türkiye tahmini! "Art arda gelecek..."
İngiltere merkezli Barclays, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, Merkez Bankası'nın art arda faiz indirimi yapacağı tahmininde de bulundu.
Barclays Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini %17.9'a çıkarırken TCMB'nin faizlerde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında art arda 75'er baz puanlık indirim yapacağı tahmininde bulundu.
Banka Türkiye'de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki "kritik" temel ölçümün Eylül ayında artış kaydettiğini söylerken bugün açıklanan resmi veriler manşet enflasyonun yıllık %19.6 seviyesinde olduğuna işaret etti.
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