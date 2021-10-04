Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon çıkışı: "Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor"

04 Ekim 2021 Pazartesi, 13:16

Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Ağustos ayında, 19,25 olan enflasyon oranı 19,28'e yükseldi. Eylül ayı enflasyonu yüzde 1,25 oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da TÜİK verilerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Giderayak milleti daha fazla yorma Erdoğan!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayı Fiyat Endeksini açıklamış. Güya enflasyon aylık yüzde 1.55 artmış ve 19.58 olarak gerçekleşmiş. Saray’a önerim, 19.99’u emretsin, millet kampanya gibi algılar. İzahı yok, mizahı olsun bari. Markete pazara giden enflasyonun en az yüzde 40 olduğunu bilir. Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor. Tam seçim öncesi bir iki çadır açılır, market açılır, algılara oynanır nasıl olsa. Giderayak millet daha fazla yorma Erdoğan!"