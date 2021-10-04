İşte kalem kalem eylül zamları! Kömür fiyatları fırladı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 10:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kömür ücreti artışını yüzde 30,46 ile kıvırcık, yüzde 29,52 ile servis ücreti izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 28,3 ile yurt ücreti, yüzde 24,25 ile özel üniversite ücreti, yüzde 21,65 ile patlıcan yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda oldu. Bunu yüzde 26,08 ile salatalık, yüzde 25,63 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,1 ile balık, yüzde 10,49 ile elma takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kömür Ücreti 33,72

Kıvırcık 30,46

Servis Ücreti 29,52

Yurt Ücreti 28,3

Özel Üniversite Ücreti 24,25

Patlıcan 21,65

Sweatshirt (Erkek için) 20,06

Patates 18,81

Sweatshirt (Çocuk için) 18,55

Dolmalık Biber 18,29

Gazeteler 16,82

Odun Ücreti 16,76

Yumurta 16,51

Sweatshirt (Kadın için) 16,09

Domates 15,95

Sivri Biber 13,42

Kreş ve Gündüz Bakım Evleri 10,94

Genç Odası Takımı 10,9

Yatak Bazası 10,54

Kanepe 10,1

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Limon -29,6

Salatalık -26,08

Yurt içi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar -25,63

Balık -15,1

Elma -10,49

Elektrikli Kesici Aletler (Blender) -10,42

Armut -9,71

Havuç -6,64

Kuru Soğan -6,43

Kavun -5,89

Kabak -5,46

Derin Dondurucu -3,54

Tişört (Çocuk için) -3,07

Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik) -2,38

Şehirler arası Otobüs Ücreti -2,34

Tişört (Erkek için) -2,33

Elbise (Çocuk için) -2,2

Gömlek (Çocuk için) -1,84

Tavuk Eti -1,79

Hazır Et Yemekleri -1,79

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ'NDE SON DURUM

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) eylülde yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,1, su temininde yüzde 30,15 artış gösterdi.

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı

-0,36

28,39

İmalat

1,63

43,68

Elektrik, gaz

1,34

50,10

Su temini

3,18

30,15





