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Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…
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Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…

20.05.2025 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…

20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları...

Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 20 Mayıs 2025 Salı...
Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA BARIŞ İHTİMALİ ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmeleri, Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes ve barış ihtimalini güçlendirdi. Bu gelişme ons altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…
Barış ve ateşkes beklentilerinin güvenli liman olarak görülen altına talebi azaltması, bu sabah fiyatın 3 bin 204 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Şu sıralarda ons altın düne göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 3 bin 214 dolardan işlem görüyor.
Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…

'DAHA BÜYÜK BİR GERİ ÇEKİLME YAŞAYACAĞIZ'

Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “ABD'nin kredi notunun düşürülmesine verilen tepkinin etkisinin geçtiğini ve Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes umudu doğduğunu görüyoruz. 3.200 doların altındaki düşüşlerde alıcıların ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak, özellikle jeopolitik risklerde daha fazla gevşeme olursa ve ABD maliye politikasının getiriler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu görürsek, daha büyük bir geri çekilme yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…
Analistler, ons altın için bugün 3 bin 206 ve 3 bin 165 dolar seviyelerini destek noktaları olarak değerlendiriyor. Bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatın 3 bin 135 dolara kadar geri çekilebileceği ifade ediliyor. Yukarıda ise 3 bin 251 ve 3 bin 286 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.
Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 9 TL
Çeyrek altın: 6 bin 724 TL
Cumhuriyet altını: 26 bin 816 TL
Ons altın: 3 bin 214 dolar
Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…
Yarım altın: 13 bin 449 TL
Tam altın: 26 bin 926 TL
Gremse altın: 67 bin 522 TL
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