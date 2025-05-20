Barış sinyali altını vurdu: Güvenli liman düşüşte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 20 Mayıs 2025 Salı...

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA BARIŞ İHTİMALİ ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmeleri, Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes ve barış ihtimalini güçlendirdi. Bu gelişme ons altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Barış ve ateşkes beklentilerinin güvenli liman olarak görülen altına talebi azaltması, bu sabah fiyatın 3 bin 204 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Şu sıralarda ons altın düne göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 3 bin 214 dolardan işlem görüyor.

'DAHA BÜYÜK BİR GERİ ÇEKİLME YAŞAYACAĞIZ' Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “ABD'nin kredi notunun düşürülmesine verilen tepkinin etkisinin geçtiğini ve Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes umudu doğduğunu görüyoruz. 3.200 doların altındaki düşüşlerde alıcıların ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak, özellikle jeopolitik risklerde daha fazla gevşeme olursa ve ABD maliye politikasının getiriler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu görürsek, daha büyük bir geri çekilme yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Analistler, ons altın için bugün 3 bin 206 ve 3 bin 165 dolar seviyelerini destek noktaları olarak değerlendiriyor. Bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatın 3 bin 135 dolara kadar geri çekilebileceği ifade ediliyor. Yukarıda ise 3 bin 251 ve 3 bin 286 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 9 TL Çeyrek altın: 6 bin 724 TL Cumhuriyet altını: 26 bin 816 TL Ons altın: 3 bin 214 dolar