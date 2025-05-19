Ünlü ekonomistten kritik altın açıklaması: 'Altın birkaç ay...' Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 19 Mayıs 2025 Pazartesi...

ALTIN 'SOLUKLANMA DÖNEMİ'NDE

Yılın en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer alan altın, Ekonomist Filiz Eryılmaz’a göre bir “soluklanma dönemi”ne girdi. Eryılmaz, “Altın birkaç ay soluklanacak, dinlenecek” diyerek, kısa vadede yeni rekorların beklenmemesi gerektiğine işaret etti.

Ticaret savaşlarında anlaşma ihtimalinin belirginleşmesi ve Rusya-Ukrayna savaşında çözüm umudunun doğması, altının son altı ayın en zayıf haftasını yaşamasına neden oldu. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altının yüzde 2,7 düşüşle tamamladığı haftayı “Altın soluklanma dönemine girdi” sözleriyle değerlendirdi.

Yılın başından bu yana ons altın yüzde 22, gram altın ise yaklaşık yüzde 35 artış göstererek diğer tüm yatırım araçlarını geride bıraktı. Ancak Eryılmaz, kısa vadede altının yeni zirvelere ulaşmasını beklemiyor. Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesinin, altında kısa süreli bir tepki yükselişini tetikleyebileceğini ifade etti.

HAZİRANDA FAİZ İNDİRİMİ OLMAZ

Eryılmaz, mevcut koşullarda altın alım ya da satımı önermediğini belirtti. “Çok güçlü bir çöküş beklemediğim gibi güçlü bir ralli yükselişi de beklemiyorum. Birkaç ay daha böyle belli bir bant aralığında giden, soluklanan, dinlenen bir altın olma ihtimalini güçlü görüyorum. Hem orta-uzun vadeciler hem kısa vadeciler için altın almayı da satmayı da önermiyorum” dedi.

Yatırımcılara bir süreliğine faize yönelmelerini tavsiye eden Eryılmaz, “Mevduatta ya da para piyasası fonlarında birkaç ay kaldıktan sonra duruma göre altında pozisyon almak mantıklı duruyor” diye konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 22 Mayıs’ta açıklayacağı Enflasyon Raporu sunumunun borsa açısından da önem taşıdığını belirten Eryılmaz, haziran ayında faiz indirimi beklemediğini dile getirdi.

EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMA ÖNGÖRÜYÜ AŞTI

Merkez Bankası, önceki faiz indirimlerinin ardından 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik siyasi operasyon sonrasında artan döviz talebi ve bozulan enflasyon beklentilerine karşılık olarak faizleri tekrar yükseltmişti. Yüksek faize dikkat çeken Eryılmaz, “İkinci ve üçüncü çeyrekte ekonomide beklediğimizden daha büyük bir yavaşlama bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı. Eryılmaz ayrıca, Merkez Bankası'nın daha “gerçekçi” bir tutum sergilemesi durumunda yıl sonu enflasyon tahminini yeniden yukarı yönlü güncelleyebileceğini ifade etti.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 14 TL

Çeyrek altın: 6 bin 732 TL

Cumhuriyet altını: 26 bin 838 TL

Ons altın: 3 bin 208 dolar

Yarım altın: 13 bin 461 TL

Tam altın: 26 bin 719 TL

Gremse altın: 67 bin 2 TL