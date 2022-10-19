41 işçinin ardından... Bartın sorumluları cezalandırılmayacak mı?

19 Ekim 2022 Çarşamba, 10:50

Sosyal Haklar Derneği (SHD) Bartın faciasına ilişkin ilk izlenim raporunu hazırladı. Raporda madendeki teknik eksiklikler yer alırken soruşturma sürecine ilişkin kaygılara da yer verildi. SHD heyetinin 15-16 Ekim’de bölgeye giderek yaptığı araştırma ve incelemeler sonucu şu izlenimlere yer verildi:

-İşçi yakınları, bir önceki vardiyanın gaz (metan gazı olduğu değerlendirilmektedir) kokusu nedeniyle erken çıkarıldığını ancak yine de bir sonraki vardiya için işçilerin madene indirildiğini belirtmektedir.

-İşçiler ve işçi yakınları, madenin kapanacağı veya özelleştirileceği yönünde söylentiler olduğunu, bu nedenle az işçi çalıştırıldığını belirtmektedir.

-Ocakta çalışan mühendislerin yaklaşık bir aydır yeraltına girmediği hususu sıklıkla dile getirilmiştir. Bu durumun sebebi ile ilgili farklı yorumlar yapılmaktadır: Bir yanda madenin çok riskli olması nedeniyle girmedikleri iddiaları varken, diğer yanda ise zaten özelleştirilecek olan madende yapılacak işleri anlamsız olarak değerlendirmeleridir. Mühendis kadrosunun yetersizliği ve mevcut mühendis sayısının sağlıklı bir işleyiş için yeterli olmadığı yönünde görüşler de mevcuttur.

SORUMLULAR CEZALANDIRILMAYACAK ENDİŞESİ

- Madende gaz sensörlerinin sayısının az olduğu ve büyük çoğunluğunun çalışmadığını dile getirenler olmakla birlikte, sorunun gaz sensörlerinin çalışmaması değil, bu sensörleri takip eden kişi sayısının azlığı olduğu da ifade edilmektedir.

- Patlamanın, ölen barutçuya yıkılarak gerçek sorumluların cezalandırılmayacak olması endişesi de vardır.

- Özellikle madenin geçmişini de iyi bilen eski işçiler tarafından, kuyu başlarında ve ocakta kullanılan teçhizatın çok eski olduğu ve bu durum bilinmesine rağmen yenilenmediği belirtilmiştir.

SORUŞTURMA BAŞLATILMALI, KAYITLARA EL KONMALI

SHD heyeti incelemeler sonrası yaptıkları tespitler üzerine taleplerde de bulundu. TTK yöneticileri de dahil soruştura sürecinin bir an önce başlatılması, ifadelerin alınması, madenin 5 yıllık geriye dönük haritasının çıkarılması, kayıt ve verilere el koyma talimatı verilmesi talepler arasında yer aldı.