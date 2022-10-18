Bartın'daki maden faciasına ilişkin bilirkişi heyeti çalışmalara başladı

18 Ekim 2022 Salı, 18:22

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Amasra'da faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi'nde 14 Ekim 2022 günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin soruşturmanın Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili olarak soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla söz konusu maden işletmesinin dijital materyallerine ve belgelerine el konulmuştur.

Olayla ilgili olarak maden mühendislerinden, elektrik mühendisinden, jeoloji mühendisinden, jeofizik mühendisinden, makine mühendisinden, A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, ilçemize gelerek çalışmalarına başlamıştır.

Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

41 MADEN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetti. Yaralı işçilerden 5'inin durumu ise ağır. İstanbul'da tedavi edilen 6 madenciyi hastanede ziyaret eden Erdoğan, "Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de facianın yaşandığı madenin geçici süreyle kapatıldığını açıkladı.

ÇHD'DEN SUÇ DUYURUSU

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu patlamasında 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun şüpheli listesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç başta olmak üzere 11 kişi yer aldı.