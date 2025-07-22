‘Başarının anahtarı beklentiyi yönetmek’

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi öncülüğünde düzenlenen “Acentelerin Dijitalleşmesi, İş Yapış Şekli, Yapay Zekâ ile Tanışması Bilgilendirme Paneli”nde konuşan Ölken, bu konuda şunları vurguladı:

“Müşteri beklentisi ve davranış ekonomisini yönetmek için dijital dönüşüm ve güçlü bir veri tabanı yaratmak zorundayız. Büyüme yolunda verimli portföy yönetimi dijital dönüşümden başlar. Müşteri başına düşen poliçe adeti büyümezse büyüme çok zorlu bir yolculuk olur. Müşterinin ulaşmak istediği her kanalda var olmalıyız. Maliyet optimizasyonu da önemli."

SEKTÖRDEN KISA KISA

Bereket Sigorta Grubu’nun, “çalışan memnuniyetine verdiği önem ve güçlü kurum kültürü”yle Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen “en iyi işveren” sertifikasını almaya hak kazandığı açıklandı.

Ankara Sigorta Genel Müdürü Ersin Tüvar, Haziran 2025 sonu itibarıyla toplam aktiflerini yıllık bazda yüzde 62 artırarak 22.8 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Öz sermaye de 4.4 milyar liraya yükseltildi.

sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, seyahat sağlık sigortası poliçeleriyle yalnızca sağlık sorunlarının değil, bagaj kaybı gibi olası risklerin de güvence altına alınabileceğini vurguladı.

Aon’un “2025 Siber Risk Raporu”, itibar kaybına yol açan siber olayların şirketlerin değerinde ortalama yüzde 27’lik bir düşüşe neden olabileceğini ortaya çıkardı. Bu oran önceki araştırmada yüzde 9’du.