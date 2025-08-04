Baskılara dayanamadı: O ülkede paradan dört sıfır atılacak!

İran Parlamentosu Ekonomi Komisyonu, finansal işlemleri kolaylaştırmak amacıyla uzun süredir ertelenen para biriminden dört sıfır atma planını yeniden gündeme aldı.

PARLAMENTO DÖRT SIFIRIN KALDIRILMASINI KARARLAŞTIRDI

Parlamentonun resmi sitesi ICANA’nın aktardığına göre, komisyon başkanı Şemseddin Hüseyni, “Bugünkü ekonomi komisyonu toplantısında ‘rial’ adının ulusal para birimi olarak korunması ve dört sıfırın kaldırılması kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin ise mayıs ayında, riyalin küresel ekonomide “olumlu bir imaja sahip olmadığını” belirterek bu planın uygulanacağını açıklamıştı.

YENİ PARA BİRİMİ SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Önerilen sistem kapsamında 1 rial, mevcut değer üzerinden 10.000 riale eşit olacak ve 100 “gheran”a bölünecek.

EKONOMİK KRİZİN ORTASINDA PARA BİRİMİ DEĞİŞİKLİĞİ

Bu uygulama, İran’ın yüksek enflasyon, hızla değer kaybeden para birimi ve uluslararası yaptırımların neden olduğu ekonomik baskılarla mücadele ettiği bir dönemde hayata geçirilecek.

RİYALİN PİYASA DEĞERİ VE GÜNLÜK KULLANIMDA TOMAN ÖNE ÇIKIYOR

Serbest piyasada, pazar günü itibarıyla riyal 1 ABD doları karşısında yaklaşık 920 bin seviyesindeydi. Ancak İranlılar günlük hayatta riyali kullanmayı bırakmış durumda; 1 tomanın 10 riyale eşit olduğu toman fiilen standart olarak kabul ediliyor.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR VE SİYASİ GELİŞMELER

The New Arab’da yer alan habere göre, İran ekonomisi 2018’den bu yana, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilip kapsamlı yaptırımları devreye sokmasıyla ciddi bir darboğaz içinde. Trump’ın bu yıl başında göreve dönmesiyle “azami baskı” politikası yeniden başlamış ve Tahran üzerindeki ekonomik yük artmıştı.

Haziran ayında parlamento, selefi Abdolnaser Hemmati’nin ekonomik krizleri yönetemediği gerekçesiyle görevden alınmasının ardından Ali Madanizadeh’i yeni ekonomi bakanı olarak onayladı. Aynı dönemde İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri altyapısına yönelik başlattığı saldırı 12 gün süren kanlı bir savaşa dönüşmüştü.