Başlangıç aşamasındaki girişimlere 'melek yatırımcı' desteği 39,4 milyon lirayı buldu: Ortak sayısı dikkat çekti...

Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:02

Güncelleme: 19.08.2024 - 13:02

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden edinilen bilgilere göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı. Sistem, uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçerken bu kapsamdaki ilk yatırım Haziran 2013'te gerçekleştirildi.

Söz konusu tarihten bu yana iptal edilenler hariç 1072 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 594'ü aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında geçen yıl 158, bu yılın ilk 6 ayında 48 lisans verildi.

Lisans başvurularının yüzde 67,91'inin yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 32,09'unun ise tecrübeli olduğu belirlendi.

YATIRIM 40 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 71 yatırım için 224 yatırımcı, 39 milyon 388 bin lira sermaye aktardı. Uygulama kapsamında geçen yıl 4 yatırımcı, 17 girişime, 5,2 milyon liralık sermaye sağlarken bu yılın ilk yarısında 9 yatırım için 27 melek yatırımcının 6 milyon 613 bin lira sermaye transfer ettiği kayıtlara geçti.

Yatırım başvurularının 1'i Konya, 1'i Bursa, 1'i Kocaeli, 2'si Kırıkkale, 2'si İzmir, 4'ü Ankara, 60'ı İstanbul merkezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı.

Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 42'sinin 5'ten az, yüzde 20'sinin 5 ile 10 arası, yüzde 38'inin 10'dan fazla ortağı olduğu belirlendi.

Melek yatırımcıların sermaye aktardığı sektörlerin başında bilgisayar programlama ve danışmanlık ile bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri geldi. Bu sektörleri veri işleme ve barındırma, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri izledi.

Bireysel katılım yatırımcıları, Bakanlık tarafından akredite edilmiş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda bulunabiliyor.

Ağların da akredite edilebilmek için Bakanlıkça belirlenen taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor. Sistemde aktif 18 akredite ağ bulunurken bunlardan 10'u İstanbul, 2'si Antalya, 1'i Diyarbakır, 1'i İzmir, 1'i Kayseri, 1'i Ankara, 1'i Elazığ ve 1'i Bursa merkezli faaliyet gösteriyor.