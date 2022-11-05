Başrolde artık çevik liderler var

05 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

Adler Central Europe Genel Müdürü Eser Ozar, çevik liderlerin sahip olması gereken özellikleri anlattı.

Günümüzde liderler, birkaç yıl öncesine göre çok daha karmaşık, belirsiz ve hareketli süreçlerin var olduğu bir yapının içinde bulunmaktalar. Küresel salgın ile birlikte son iki yılda birçok değişikliği hayatlarımızda birlikte yaşamaktayız. Çevredekimizdeki ani değişim ve gelişmeler, kurumları da çevik olmaya itmektedir. Dünyanın ilk 500 şirketinin üst düzey yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre ‘çeviklik’ günümüzde en çok ihtiyaç duyulan liderlik yetkinliği olarak öne çıkıyor.

Adler Central Europe’un Genel Müdürü Eser Ozar, çevik liderlerin sahip olması gereken özellikleri şöyle sıralıyor:

'ORTAK BİR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA EKİBE REHBERLİK EDER'

"Çevresel gelişmeleri yakından takip eden, karmaşık ve dinamik birçok yapıya rağmen hızlıca uyum sağlayabilen, ekibinin güvenini kazanan liderler çevik liderler olarak tarif edilebilir. Çeviklik kavramı ile birlikte karar alma sürecine ekibini dahil eden liderlerin yerini karar alma işini çoğu zaman ekibine bırakan liderler almaya başladı. Çevik lider, ekipleri için en yüksek katma değeri sağlayacak amaçları bulmada ve yol haritasını net olarak çizmede yardımcı olmakla birlikte, ekibinin bu iş amaçlarına ulaşacağına güvenen liderlerdir. Bu amaçların günlük iş süreçlerinee entegre edilmesi ve güvene dayalı dinamik bir ilişki ekipler de motivasyon ve verimliliği arttırmaktadır.

'BİREYİ DEĞİL EKİPLERİ YÖNETİR'

Çevik şirketlerin en önemli özelliklerinden biri multi-disiplinli ve kendi kendini yönetebilen ekiplere sahip olmasıdır. Çevik lider ise, bireylerin gerçek anlamda ekipler oluşturabileceği ortamı hazırlamayı destekler, takım için ideal ortamı oluşturarak verimliliklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

'VERİLERE VE METRİKLERE BAĞLI KALMAZ'

Geleneksel liderliğin odaklarının yanı sıra Çevik Lider herkes için katma değer yaratmaya da odaklanır. Çevik lider, performans artışının çalışan bağlılığından geçtiğini bilir; bu nedenle onun için en önemli kıstaslardan biri çalışanın iş yerindeki motivasyonu ve üretkenliğidir. Çevik liderler, süreçleri belgelerle sınırlandırmaz, tüm ekip üyeleriyle birlikte süreçlerin iyileştirilmesine odaklanır.

'ANLIK GERİ BİLDİRİM VERİR'

Çevik Liderlik yapısına sahip kurumlarda akış içerisinde liderler anlık geri bildirim verirler. Olumluluk esasıyla verilen bu geri bildirimler ödüllendirmek olarak görülür ve ekiplerde kişilerin güçlü yönlerine odaklanmalarını, gelişim alanlarını fark ederek kendileriyle çalışma yapma imkanı sağlar. "