TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları nasıl yapılır? TOKİ başvuruları ne zamana kadar sürecek?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:23

Konut başvuruları 14 Eylül'de açılan projenin 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları başladı.

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.

İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)

İLK EVİM ARSA VE İLK İŞ YERİM PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İlk İşyerim ve İlk evim arsa projeleri 07 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• TC Vatandaşı olmak

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

• Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması