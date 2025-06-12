Başvurmayanın parası devredilecek: Yarın son gün!

TMSF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan listeye göre, adı bulunan kişiler banka şubelerine kimlikleriyle birlikte başvurarak unutulan bakiyelerini alabilecek. Uyarı mesajı gönderen bankalar, müşterilerinin en geç yarın saat 17.00’ye kadar işlemlerini tamamlaması gerektiğini hatırlatıyor.

HER YIL MİLYONLARCA LİRA DEVREDİLİYOR

Yasal düzenlemeye göre 10 yıl boyunca işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımına uğruyor. Bu süre sonunda, içindeki tüm mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar TMSF’ye devrediliyor. Geçtiğimiz yıl bu yolla aktarılan toplam tutar kayıtlara göre 507 milyon lirayı bulmuştu.