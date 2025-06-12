Başvurmayanın parası devredilecek: Yarın son gün!

YARIN SON GÜN
TMSF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan listeye göre, adı bulunan kişiler banka şubelerine kimlikleriyle birlikte başvurarak unutulan bakiyelerini alabilecek. Uyarı mesajı gönderen bankalar, müşterilerinin en geç yarın saat 17.00’ye kadar işlemlerini tamamlaması gerektiğini hatırlatıyor.
TMSF'YE AKTARILACAK
Listede ismi yer alan kişiler, ad-soyad bilgisiyle sorgulama yaparak kullanılmayan hesaplarında unutulan tutarları öğrenebiliyor. Süre dolmadan başvuru yapılmaması halinde bu tutarlar otomatik olarak TMSF’ye aktarılacak.
HER YIL MİLYONLARCA LİRA DEVREDİLİYOR
Yasal düzenlemeye göre 10 yıl boyunca işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımına uğruyor. Bu süre sonunda, içindeki tüm mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar TMSF’ye devrediliyor. Geçtiğimiz yıl bu yolla aktarılan toplam tutar kayıtlara göre 507 milyon lirayı bulmuştu.