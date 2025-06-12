Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başvurmayanın parası devredilecek: Yarın son gün!
Paylaş

Başvurmayanın parası devredilecek: Yarın son gün!

12.06.2025 11:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Başvurmayanın parası devredilecek: Yarın son gün!

Kullanılmayan banka hesaplarındaki bakiyeler TMSF’ye devredilecek. Başvuru yapmayan müşteriler adlarının yer aldığı listeye TMSF’nin resmi internet sitesinden ulaşabiliyor. Hesabında para unutanlar için son gün yarın.

Başvurmayanın parası devredilecek: Yarın son gün!
10 yıldır işlem yapılmayan banka hesaplarındaki bakiyeler, mevzuat gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek. Bankalar, listede adı geçen kişileri son başvuru tarihine kadar şubelerine bekliyor.
Başvurmayanın parası devredilecek: Yarın son gün!

YARIN SON GÜN

TMSF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan listeye göre, adı bulunan kişiler banka şubelerine kimlikleriyle birlikte başvurarak unutulan bakiyelerini alabilecek. Uyarı mesajı gönderen bankalar, müşterilerinin en geç yarın saat 17.00’ye kadar işlemlerini tamamlaması gerektiğini hatırlatıyor.
Başvurmayanın parası devredilecek: Yarın son gün!

TMSF'YE AKTARILACAK

Listede ismi yer alan kişiler, ad-soyad bilgisiyle sorgulama yaparak kullanılmayan hesaplarında unutulan tutarları öğrenebiliyor. Süre dolmadan başvuru yapılmaması halinde bu tutarlar otomatik olarak TMSF’ye aktarılacak.
Başvurmayanın parası devredilecek: Yarın son gün!

HER YIL MİLYONLARCA LİRA DEVREDİLİYOR

Yasal düzenlemeye göre 10 yıl boyunca işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımına uğruyor. Bu süre sonunda, içindeki tüm mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar TMSF’ye devrediliyor. Geçtiğimiz yıl bu yolla aktarılan toplam tutar kayıtlara göre 507 milyon lirayı bulmuştu.
İlgili Konular: #TMSF #banka #Mevduat