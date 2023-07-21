Bataryaların emisyonlarını düşürecek çalışma

Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:37

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:37

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, Stellantis'in Lyten'e yaptığı yatırım, şirketin sera gazı emisyonlarında önemli düşüşler sağlamasını ve sürdürülebilir mobiliteye geçişini hızlandıracak.

Lityum-kükürt bataryalar, lityum iyonun iki katından daha fazla enerji yoğunluğu sağlama potansiyeline sahip ve nikel-mangan-kobalt olmayan katot çözümüne alternatif oluşturuyor. Stellantis, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak, temiz, güvenli ve ulaşılabilir fiyatlı mobilite sağlamak için tüm batarya teknolojilerini araştırmaya devam ediyor.

Geleneksel lityum-iyon bataryaların aksine Lyten’in lityum-kükürt bataryaları, nikel, kobalt veya manganez içermiyor. Bu, en iyi bataryalarından tahmini olarak yüzde 60 daha düşük karbon ayak izi ve küresel pazardaki en düşük emisyonlu elektrikli araç bataryasına ulaşmanın bir yolunu açıyor.

Geleneksel lityum-iyon batarya malzemeleri elektrikli araç üretimi için yetersiz kalabiliyor. Lyten'in lityum-kükürt bataryası, kitlesel pazar ölçeğinde elektrikli araçlara küresel geçişi destekleyen alternatif, nikel-mangan-kobalt olmayan bir katot çözümü sunacak.

Lyten'in amacı, müşterilere güvenli, performanslı ve çevresel olarak sürdürülebilir ürünler tedarik ederken aynı zamanda otomobil üreticilerinin Enflasyon Azaltma Yasası'nda öngörülen ABD ve Avrupa teşviklerinden yararlanmalarını sağlamak.

Elektrikli araç bataryaları üretmenin dışında Lyten, 2023'te özel pazarlar için lityum-kükürt bataryalar ve 3D Grafen kompozitler sunmaya başlamak için müşterilerle birlikte çalışıyor.

'ARAÇ AĞIRLIĞINI AZALTACAK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lyten Üst Yöneticisi (CEO) Dan Cook, Stellantis Ventures'in şirketlerinin dekarbonize edici malzemelerine inandığını görmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Lyten 3D Graphene, bir lityum-kükürt batarya ve lityum-iyonun bataryaya kıyasla iki katın üzerinde enerji yoğunluğu sağlama potansiyeline, taşıma kapasitesini iyileştiren ağırlık ve çip, batarya veya kablo gerektirmeyen yeni algılama modları gibi avantajlara sahip. Bu uygulamalarla Stellantis ve otomotiv pazarına ivme kazandırmaya kararlıyız.

Grafenin iki boyutlu formlarından farklı olarak, ayarlanabilir Lyten 3D Graphene üretimimizin geniş ölçekte karbon nötr olduğu bağımsız olarak doğrulanmış durumda. Sera gazlarını yeni bir yüksek performanslı, yüksek değerli karbon malzemeler sınıfına dönüştürüyoruz ve bu ayarlanmış malzemeleri, gezegendeki azaltması en zor sektörleri karbondan arındıracak uygulamalara dahil ediyoruz.''

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, kısa bir süre önce Lyten'i ziyaret ettiklerini hatırlatarak, ''Bu teknolojinin temiz, güvenli ve ulaşılabilir fiyatlı mobilite sağlama potansiyelinden çok etkilendik. Lyten'in malzeme platformu, Dare Forward 2030 hedefimiz doğrultusunda, yenilikçi, müşteri odaklı teknolojilerin dağıtımını hızlandırmaya yönelik Stellantis Ventures için önemli bir yatırım. Lyten'in lityum-kükürt bataryası, küresel pazarda elektrikli araçların benimsenmesini sağlamada önemli bir bileşen olma potansiyeline sahip. Malzeme teknolojileri, sektörümüzün sıfır karbon hedeflerine ulaşması için gereken araç ağırlığını azaltma avantajları sağlıyor'' ifadelerini kullandı.