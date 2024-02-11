Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonları belli oldu

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) ocak ayı ihracat gelirinin dörtte biri, seralarda yetiştirilen domates, biber ve hıyar-kornişon satışından elde edildi.

AA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 15:53
Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonları belli oldu
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BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, yaş meyve ve sebzenin, bölgenin lokomotif sektörü olduğunu belirtti.

Birlikten ocakta 217,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Çavuşoğlu, bunun yaklaşık 83 milyon dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze sektörünün oluşturduğunu bildirdi.

Yaş meyve ve sebze sektörü içinde de ocakta en fazla ihracatın domates, biber ile hıyar-kornişon ürünlerinde yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, 3 ürünün yaş meyve sebze ihracatının yüzde 68'ini oluşturduğunu ifade etti.

Domates, biber ve hıyarın, genel ihracatın içinde de önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz'den gerçekleşen her 4 dolarlık ihracatın 1 doları, Antalya'nın bereketli topraklarında kurulu seralarda yetişen 3 üründen geldi. Sebzede en fazla ihraç edilen ilk 3 ürün olma özelliğini taşıyan domates, biber ve hıyar-kornişon ihracatından 56,2 milyon dolar gelir elde edildi. Bu da Antalya, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen 217,9 milyon dolar ihracatın dörtte birine tekabül etti."

EN FAZLA DOMATES UKRAYNA'YA, EN FAZLA BİBER ALMANYA'YA SATILDI

Antalya'nın sera üretiminde ülke genelinde söz sahibi bir kent olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu durumun ihracata da pozitif şekilde yansıdığını belirtti.

Ocakta 39 ülkeye biber, 37 ülkeye de domates ihraç edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Domateste ocak itibarıyla en büyük pazarımız Ukrayna. Ukrayna'ya domates ihracatımız geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 20 oranında arttı ve 4,5 milyon dolara yükseldi. En fazla biber ihraç ettiğimiz ülke ise yüzde 21 oranında artış ve 4,5 milyon dolarla Almanya oldu. Ocak rakamları geçen yılın aynı dönemine göre artışta. Bu da gelecek adına sektör temsilcilerimize umut veriyor."


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